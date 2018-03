Si spaccia per consulente finanziario: arrestato

Un 68enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Orte. Si spacciava per consulente fiscale e carpendo la buone fede di una signora di Orte di 65 anni, si è fatto consegnare 300 euro, per supposti motivi fiscali. La signora, che all’inizio ha consegnato i soldi, ha poi deciso per verificare i suoi dubbi e di avvisare i carabinieri, che subito hanno attivato delle verifiche e hanno sequestrato al 68enne della documentazione che comprovava la truffa.