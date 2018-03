Frontale sulla Cassia: un morto

Frontale sulla Cassia tra Sutri e Monterosi, nei pressi dei campi da golf. Un uomo di 36 anni di origini moldave ha perso la vita. Per cause in corso di accertamento una Suzuki Swift e un autocarro si sono scontrati frontalmente. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire alla polizia di effettuare i rilievi.