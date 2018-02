Sorpreso a rubare all'Eurospin: in manette

Sorpreso di notte a rubare all’interno di un supermercato: arrestato. Una pattuglia di carabinieri ha notato, in via Villanova, nelle vicinanze del supermercato Eurospin, un cittadino rumeno di 42 anni che si muoveva in modo da destare sospetti. I carabinieri hanno attivato immediatamente le procedure per gli accertamenti, lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di numerosi utensili e piccoli elettrodomestici per centinaia di euro di valore. Utensili che, dopo le immediate verifiche, sono risultati essere stati rubati all’interno del supermercato. A quel punto il ladro è stato dichiarato in arresto.