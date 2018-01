Traffico di farmaci: l'Fbi a Capranica

Fbi a Capranica. Gestivano una clinica del dolore in Usa e attraverso la clinica avrebbero dirottato sul mercato nero medicinali a base di oppiacei. In manette sono finiti due italiani. Uno degli arresti è avvenuto venerdì scorso a Capranica. Si tratta di un 58enne rintracciato a casa della madre, in cui era tornato nel maggio scorso dopo anni di vita a Miami.

Si tratta di Luca Sartini. Insieme a lui è finito in manette un romano di 51 anni, Luigi Palma, detto Jimmy, 51 anni, anche lui rientrato dalla Florida la primavera scorsa. “La più vasta operazione antidroga fatta nello Stato del Tennessee”. Questo sostiene l’Fbi al termine di una vasta operazione che ha portato alla luce un giro di affari che ruota intorno ai farmaci per il dolore. Secondo l’accusa i due italiani gestivano l’azienda “Urgent are & surgery center enterprise”. L’accusa parla di “dodici milioni di dosi di narcotico spacciate in sei anni sotto forma di farmaci per il dolore. Ventuno milioni di dollari di guadagno a nero. Settecento pazienti morti ‘in conseguenza dell’assunzione di sostanze oppiacee prodotte dai fornitori strettamente legati alla Urgent are & surgery center enterprise’”.