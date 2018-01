Omicidio di Santa Lucia: "Fieno pericoloso e violento"

Ermanno Fieno, 44 anni, accusato di aver ucciso i genitori Gianfranco e Rosa Franceschini, nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, “al di là della apparente indole mansueta”, è descritto come “una persona violenta, che non solo ha infierito quanto meno sulla madre, ma non ha esitato poi a continuare a condurre la propria vita secondo le consuete abitudini, anche allo scopo di guadagnare il tempo necessario per ripulire l’abitazione e, verosimilmente, per organizzarsi al fine di sbarazzarsi dei cadaveri”. Circostanza, questa, avvalorata dal fatto che “il 2 dicembre - si legge ancora nell’ordinanza - Fieno aveva noleggiato un’auto (lo riferisce la ex fidanzata il 21 dicembre)”. Per il gip, dunque, si tratta di una personalità “priva di freni inibitori, abituata non solo a mentire ai genitori in merito alle proprie condizioni economiche e lavorative, ma ha dimostrato di saper mentire bene anche ai fratelli (eludendo le loro richieste di parlare con i genitori sostenendo che rispondeva lui al telefono del padre in quanto il suo era rotto)” ma anche alla sorella, salvo farlo con “la voce tremolante come quando mentiva”, ha detto la ex fidanzata al giudice.