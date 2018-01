Bimbo morto per lo schianto in superstrada: si indaga per omicidio stradale

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Omicidio del piccolo Davide Ciuffreda, che avrebbe compiuto 11 anni tra poche settimane, ma che invece è morto nello schianto tra il camper a bordo del quale viaggiava e un camion. L'incidente si è verificato poco dopo le 10 di mercoledì 3 gennaio, mentre la famiglia di Davide Ciuffreda, dopo un periodo di vacanza trascorso prima in Puglia e poi alle terme di Viterbo, tornava a casa, ad Albinea, in Emilia. Restano gravissime le condizioni della mamma. Il camper si è fermato per un guasto sul ciglio della corsia della superstrada Viterbo - Orte. Alle spalle arriva un camion. Il conducente, un 62enne di Bagnoregio, forse non si accorge neanche della presenza del camper fermo e lo sperona. La botta è violenta, talmente violenta che il camper si apre letteralmente in due. “Una scena apocalittica”, come racconta un ex vigile del fuoco. I soccorsi sono immediati. Sul posto ambulanze, polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Anche l’elisoccorso Pegaso, nella speranza di poter accelerare il trasferimento dei piccolo in ospedale. Ma Davide muore poco dopo. Il papà si dispera. E’ l’unico a non aver riportato ferite. Ora attende e spera che per la moglie, gravissima, i medici sciolgano la prognosi.