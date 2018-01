Tir contro camper in superstrada, muore bimbo di 10 anni

Un bambino di dieci anni, pugliese, in viaggio con i genitori, è morto all’ospedale di Belcolle a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Viterbo-Orte poco prima dell’uscita di Viterbo nord. Il ragazzino era a bordo di un camper, fermo per un guasto. Il mezzo sarebbe stato investito da un camion condotto da un sessantenne di Bagnoregio. Gravissime sono subito apparse le condizioni del piccolo e della mamma. Illeso invece il papà. I due feriti sono stati trasportati a Belcolle ma il piccolo sarebbe morto subito dopo il ricovero. Restano gravissime le condizioni della mamma. Sul luogo dell’incidente 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.