Capodanno, migliaia di persone in piazza

Sarà che l’aria di ripresa di cui tanto si parla inizia a sentirsi anche tra la gente comune, quella che non legge i grafici economici ma fa la spesa e paga le bollette. Sarà che si festeggiava la fine del 2017, un anno che, in quanto a tragedie e problemi, non ha risparmiato nulla a nessuno. Certo è che Viterbo si è riscoperta allegra e festaiola. Si è riversata in piazza per brindare alla nascita del 2018 e, si spera, alla rinascita. Tante piazze, tanti modi di celebrare il Capodanno, tanta gente nelle strade. Giovani, bambini, famiglie e persone sole che hanno approfittato della festa.