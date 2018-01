Esplode un petardo: ferito ragazzino

Non ci sono stati molti casi traumatici a causa dei botti. Soltanto un ragazzino, purtroppo, che era in piazza a Tarquinia, ha subito una trauma all’occhio a causa di un petardo esploso vicino a lui. Portato di corsa all’ospedale di Tarquinia, è stato immediatamente trasferito al nosocomio viterbese di Belcolle. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Se la caverà con qualche giorno di prognosi.