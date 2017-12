Neve sui Cimini e tra Gradoli e Bolsena

Come annunciato da giorni, puntuale è arrivata la neve anche nella Tuscia, portando disagi soprattutto sui monti Cimini. Auto di traverso a causa della mancanza di catene, hanno messo a dura prova gli automobilisti. Ad un certo punto si è reso necessario chiudere il tratto di strada per consentire la rimozione dei mezzi. Problemi anche per un autobus rimasto fermo per diverso tempo in mezzo alla strada. Il bus è rimasto fermo a lungo dopo il bivio per San Martino in direzione Viterbo. Ma la situazione non è migliore in molte altre parti del territorio viterbese. Neve anche sulla Cassia, tra Bolsena e Gradoli. Una mattinata imbiancata anche per gli abitanti di Marta, che hanno assistito ad una lieve nevica di breve durata.