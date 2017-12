Incidente sulla Cassia, quattro feriti

Quattro feriti e quattro auto completamente distrutte è il bilancio di un incidente verificatosi a Sutri. L’incidente è avvenuto sulla Cassia il cui tratto interessato è stato per alcune ore chiuso al traffico, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. I quattro feriti sono stati trasportati all’ospedale di Belcolle e non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polstrada e i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana.