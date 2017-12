Delitto di Santa Lucia: primo incontro di Fieno con i suoi avvocati

Dal 23 dicembre, giorno del suo trasferimento dal carcere di Imperia a quello di Viterbo, Ermanno Fieno si trova nell’infermeria del carcere e praticamente non viene mai lasciato solo. Per la prima volta dal suo arrivo a Mammagialla ha incontrato i suoi legali, gli avvocati Enrico Valentini e Samuele De Santis. “Inizia a rendersi conto della situazione e chiede di sapere cosa si dice in città e cosa scrivono di lui i giornali”: l’avvocato Valentini racconta il primo incontro, quasi un’ora di colloquio con “un uomo fortemente provato ma che inizia a chiedere notizie".