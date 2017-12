Via degli orti in condizioni pietose

“Questa amministrazione con il degrado per il ‘Malvedere Falerii Veteres’ - dichiarano i due consiglieri di Forza Italia Domenico Parroccini e Silvia La Bella - non finirà mai di stupirci. La conosciutissima via degli Orti e l’ amatissima chiesetta della Madonna delle Piagge sono divenuti una ennesima vergogna per la latitanza del Comune”.

“La strada, che si trova nella campagna del Rio Filetto e che dà accesso ad almeno una decina di famiglie - precisano -, dimenticata, rischia di scomparire per accumulo di detriti e sporcizia che scendono dalla rupe dopo abbondanti acquazzoni. Inoltre per incuria dei tombini presenti al sito della nota chiesetta di Madonna delle Piagge si creano pericolosi ristagni di fango e detriti che scendendo a valle minacciano ulteriormente la già precaria situazione del terreno. Vergognosa inoltre la situazione di apparente presenza di fogne a cielo aperto con grossi ratti che si aggirano in zona indisturbati e più volte segnalati all’amministrazione”.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 24 dicembre 2017