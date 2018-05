Scuola/lavoro, il liceo Orioli sul podio nazionale

Tra i primi tre in Italia e numero uno in provincia. È l’istituto Orioli di Viterbo, che con il progetto Arredo/bagno + Hackability = Arredability, ha vinto il premio (700 euro) provinciale della Camera di commercio. Che ieri alle 12 ha presentato “Storie di alternanza”, nel quadro del concorso nazionale di Unioncamere sul rapporto tra scuola e lavoro. La fusione tra questi due mondi ha prodotto dei voucher (ahi, non si può fare a meno degli anglismi, ma tant’è). Ma cos’è l’alternanza scuola-lavoro? È scuola, è lavoro, è vita. Quando studiare si trasforma in occupazione, in esperienza di vita; (per dirla con parole moderne) in start up. Quando la giovinezza si proietta (si spera con un salto, non con una parentesi) nel futuro; nel mondo dei grandi; nel mercato del lavoro. Insieme al liceo artistico Orioli, sono stati premiati, come secondo classificato, l’Iiss Cardarelli di Tarquinia, con il progetto “Comunicazione: realizzazione di un progetto di comunicazione con elaborazione di un videoclip”. Trecento euro di premio. Il terzo classificato è l’istituto Dalla Chiesa di Montefiascone, con il progetto “Le quattro città”.

