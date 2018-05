In manette lo spacciatore delle ragazzine

Reclutava ragazzine, minorenni, per farle spacciare droga. Giovani di buona famiglia, in cerca magari di emozioni forti o di qualche soldo da poter spendere per lo shopping. Alla fine un tunisino di 25 anni è stato individuato e arrestato, con l’accusa di spaccio. L’arresto del ragazzo - regolare, in Italia con la famiglia - giunge al termine di un’operazione dei carabinieri iniziata con il fermo proprio di due ragazzine accusate di spacciare ai coetanei. L’arresto del ragazzo - regolare, in Italia con la famiglia - giunge al termine di un’operazione dei carabinieri iniziata con il fermo proprio di due ragazzine accusate di spacciare ai coetanei.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 25 maggio 2018