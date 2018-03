Bambini intossicati dalle esalazioni di una stufa

E' accaduto in un appartamento di via Cairoli, dove le esalazioni di una stufa a pellet pare abbiano causato un'intossicazione al alcuni bambini che erano in casa. I piccoli sono stati portati in ospedale, ma non si è trattato di nulla di grave. Unica cosa, una grande paura per gli abitanti della zona che hanno visto i bambini e una ragazza che si sentivano male.

Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 10 marzo 2018