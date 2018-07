La Flaminia ha ricominciato a sudare in vista dell'inizio del nuovo campionato di serie D. Agli ordini del tecnico Marco Schenardi, i rossoblù hanno sostenuto il primo allenamento della stagione 2018-2019 sul campo del "Casciani-Baccanari" di Civita Castellana. 23 i giocatori convocati per una squadra che, a detta dei dirigenti e dello stesso tecnico, è un mix bene assortito di giovani ed esperti, affidabile per disputare un buon campionato. Primo test dei falisci in programma domenica alle ore 18 al "Mercante Nuovo" di Nepi contro la Vis Artena neopromossa in serie D.