La Virtus Acquapendente che disputerà nella prossima stagione il campionato regionale di Seconda categoria comunica le prime operazioni di mercato. “Dopo aver reso noto alcune settimane fa l’arrivo dal Latera del portiere Leonardo Palla”, sottolineano in una breve nota informativa, “tenendo fede alla politica di ringiovanimento operata dalla Società, comunichiamo che vestiranno i colori rossoblù nella prossima stagione Michael Nardini e Matteo Bedini (provenienza Polisportiva Vigor Acquapendente), Luca Serafinelli e Francesco Sarti (provenienza Nuova Laurentina). Ufficiale il ritorno all'attività sportiva di Gabriele Bigerna, il forte centrocampista offensivo appiedato nella scorsa stagione causa infortunio. Ma non ci fermeremo qui. Abbiamo confermato molti giovani e stiamo lavorando per inserire altre pedine. Per completare l’organico ed offrire a Mister Spano una rosa in grado di lottare per la vittoria finale”. Prima della comunicazione vecchi e nuovo Dirigenti hanno effettuato una riunione direttiva presso gli impianti della Località Boario con sopralluogo finale nei locali e nel magazzino che anche per la prossima stagione saranno “casa ufficiale” del team.