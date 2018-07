Il Monterosi chiude un’altra operazione in entrata. Simone Sau è un nuovo giocatore biancorosso. Difensore centrale classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Lo scorso anno ha vestito le maglie di Latte Dolce e Tonara. Sardo doc, per Sau è la prima volta fuori dalla sua terra: “Non potevo farmi scappare un’opportunità come quella di giocare nel Monterosi. E’ un’esperienza assolutamente da fare. Ho tanto da imparare perché sono molto giovane ma sono pronto a giocarmi le mie carte”.