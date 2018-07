La Flaminia Civita Castellana ha tesserato per la stagione 2018/19 il giocatore Alessandro Morbidelli. Classe 1989, attaccante, che può essere utilizzato anche da esterno destro, conta già 234 presenze tra lega Pro (Cisco Roma, Pomezia, Ancona e Luca Castelli) e serie D con le maglie Cynthia, Palestrina, Sangiovannese (20 reti) e Monterosi dove nell'ultima stagione ha disputato 24 gare realizzando sette reti. “Sono contento della scelta fatta – ha detto il giocatore – conosco Coni da tempo so come lavora è una persona serie competente, mi è stato proposto un progetto importante costruito da persone competenti e serie che credono in quello che fanno . Spero di ripagare la fiducia della società e di costruire una stagione importante per me, il tecnico, la squadra e la società”. Per il diesse Gigi Coni è un tassello importante dello scacchiere. " Si integra alla perfezione con le qualità di Ingretolli – ha detto – pertanto abbiamo ora una coppia di attaccanti che alza la qualità della squadra”. Si allunga la lista delle amichevoli che, diventano quattro a questo punto. Nei giorni scorsi la società si è accordata con l’Aprilia squadra di serie D per un test amichevole da disputare il 6 agosto a Cascia.