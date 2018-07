Continuano le conferme dei giocatori e l’organizzazione di amichevoli in casa della Flaminia Civita Castellana. Per quanto riguarda il primo capitolo alla lista dei giocatori confermati è stato aggiunto il centrocampista Marco Mastrantonio, classe 97, ventinove presenze nella scorsa stagione con la maglia rossoblù. Quanto alle amichevoli ne sono state definite tre. La prima è quella di domenica 29 luglio alle 17,30 al Madami contro l’Artena, la seconda è stata fissata per il 2 agosto a Cascia contro il Gravina, squadra di serie D pugliese, la terza è stata programmata per il 12 agosto ad Amatrice in occasione del “Triangolare del Cuore d’Italia” con Trastevere e Monterosi il cui incasso sarà devoluto in beneficenza. Continuano anche a riempirsi le caselle dello staff sanitario. Fabio Zara (ex Ternana) è stato confermato fisioterapista della prima squadra, mentre per il settore giovanile è stato ingaggiato Maurizio Romani. Da lunedì è scattata la ristrutturazione dello stadio Madami con la collaborazione di aziende locali come, Termoidraulica Petrelli e Micheli, Elettro Impianti snc, Lambarda servizi 1986, e Gianni Santini. I lavori principali per ora interessano gli spogliatoi che in pratica verranno ridisegnati e resi più accoglienti sia per le formazioni ospiti e sia per gli arbitri e il manto erboso ; entrambi hanno bisogno di interventi urgenti.