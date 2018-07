La Viterbese ha raggiunto l’accordo con il Rende per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Forte. Portiere classe 1991, arriva in gialloblu dopo aver difeso nell'ultima stagione prima la porta del Rende e poi, da gennaio, quella della Casertana. Cresciuto nelle fila della Vigor Lamezia, disputa con la formazione calabrese cinque stagioni tra serie C e D. Nella stagione 2013/14 si trasferisce al Gavorrano mentre l’anno seguente si accasa all'Aversa Normanna prima di tornare, con la finestra di mercato invernale, alla Vigor Lamezia. Nel 2015 passa alla Maceratese con cui colleziona 68 presenze in 2 campionati.