Due anni con Paolo Valagussa. La Viterbese ha fatto la sua scelta, legandosi al centrocampista milanese classe 1993 cresciuto nelle giovanili della Pro Sesto, che arriva alla corte del tecnico Giovanni Lopez dopo aver trascorso le ultime 2 stagioni in forza al Gubbio. La prima esperienza nei professionisti lo vede protagonista con la maglia del Monza con cui gioca ben tre stagioni (dal 2011-12 al 2013-14) tra serie C1 e serie C2 collezionando 94 presenze e 13 reti. Le ottime prove gli valgono la chiamata dell’Entella con cui cui firma un triennale e fa l’esordio in serie B nella stagione 2014-2015. L’anno seguente viene dato in prestito al Renate.