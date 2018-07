Viterbese, presi De Giorgi e Roberti

La Viterbese compra. Ecco i primi due acquisti ufficiali, il difensore De Giorgi e l'attaccante Roberti. Francesco De Giorgi arriva dal Catanzaro. Classe 1990, cresce nelle giovanili del Monopoli per poi iniziare la sua carriera in serie D prima a Grottaglie e poi a Nardò. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata della Fidelis Andria con cui, dal 2011 al 2013, disputa due stagioni di serie C1. Nel 2013 lascia per la prima volta la Puglia e si accasa al Chieti sempre in Lega Pro. Il campionato seguente indossa la maglia del Martina prima di passare (a novembre 2015) al Taranto in D con cui disputa poi anche la serie C. Negli ultimi 2 campionati ha indossato i colori di Andria e Catanzaro. Fabrizio Roberti, attaccante romano classe 1993, arriva alla corte del tecnico Giovanni Lopez dopo lo splendido campionato di serie D disputato con la maglia dell'Ostia Mare con cui ha realizzato 25 reti. Cresciuto nelle giovanili del Tor Tre Teste prima e Grosseto poi, affronta la prima stagione tra i grandi a Monterotondo in serie D. Le due stagioni successive scende in Eccellenza dove nel 2014-15 con 31 gol trascina alla vittoria del campionato il Trastevere. La splendida stagione gli vale la chiamata del Latina (in quel momento in serie B) che poi lo girerà alla Lupa Castelli per disputare la Lega Pro.