Il Monterosi è lieto di annunciare il raggiungimento dell’accordo col difensore centrale Daniele Messina. Siciliano di Adrano (Catania), classe 1992, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, a soli 19 anni esordisce in serie C con la maglia del Foligno Calcio. Messina prosegue la categoria nelle file della Sanbonifacese, Gavorrano ed Hinterregio. Ultime quattro stagioni in serie D per il difensore centrale le cui migliori prestazioni arrivano con le maglie di Nuorese, Fiorenzuola e lo scorso anno Matelica. Difensore col vizietto del gol (ben otto nelle ultime due stagioni), sarà dunque Messina a raccogliere l’eredità di Davide Salvatori al centro della retroguardia biancorossa: “Sono molto felice di approdare in un club ormai molto conosciuto come il Monterosi. Ringrazio il direttore per la stima e soprattutto mister Mariotti che ritrovo dopo l’esperienza alla Nuorese. E’ un grande tecnico, sono sicuro che faremo bene. Sono entusiasta – continua Messina – di ritrovare tre ex compagni come Frasca, Pisanu ed Alonzi ma anche di trovare al mio fianco un leader come Gasperini che ormai sono tanti anni che guida la difesa del Monterosi. Io difensore goleador? Diciamo che ultimamente il vizietto me lo sono preso. Speriamo di confermarlo anche qui”.