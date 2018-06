Flaminia, presi Fapperdue e Putrino

La Flaminia Civita Castellana ha inserito altri due tasselli nel mosaico rossoblù. Fabio Fapperdue, difensore, classe 1991, nato a Fiesole, viterbese nella passata stagione alla Pianese in serie D e Matteo Putrino, romano classe 1999, esterno sinistro, che ha giocato lo scorso campionato con l'Astrea in Eccellenza Laziale sono stati tesserati dalla società civitonica. I due pertanto, sono entrati a far parte della lista dei giocatori a disposizione del tecnico Marco Schenardi. La carriera di Fabio Fapperdue è iniziata nel 2009-2010 con la Viterbese dove ha giocato per sei stagioni, poi è proseguita con la Sambenedettese, Foligno e infine nelle ultime due stagioni ha giocato con i toscani della Pianese. Il tutto ha collezionato in serie D 169 presenze e realizzato 14 reti. Matteo Putrino, cresciuto nell'Urbetevere, per tre stagioni ha giocato nelle giovanili del Pescara e nell'ultima ha fatto parte della squadra ministeriale dell'Astrea. All’incontro per la firma dei due nuovi giocatori erano presenti, il patron Augusto Ciarrocchi, il segretario Ottavio Macino, il ds Gigi Coni e il dg Massimo Petroni. “Il programma di costruire una squadra di buon livello – ha fatto notare Ciarrocchi - prosegue come previsto, da parte dei giocatori c’è stata sempre una grande disponibilità poiché sanno che qui c’è la possibilità di lavorare nella massima tranquillità”. Le prime dichiarazioni del neo rossoblù Fapperdue. “Sono pronto a dare il massimo per questa maglia – ha detto - ringraziamo la dirigenza per la fiducia nei miei confronti, che mi ha permesso di entrare a far parte di progetto ambizioso, farò del tutto per non deludere ne loro e ne i tifosi”.