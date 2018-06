Il Monterosi ha trovato l’accordo per le prestazioni del calciatore Gianmarco Falasca. Il centrocampista classe 1993, cresciuto nelle giovanili di Roma, Inter e Lazio, ha disputato gli ultimi sei campionati di serie D con le maglie di Terracina, Olbia, Lupa Castelli e, nelle due stagioni recenti, agli ordini di mister Mariotti nelle fila di Nuorese ed Albalonga. Anche per Falasca un gradito ritrovo con mister Marco Mariotti: “Mi fa molto piacere ritrovare il mister, è stato molto convincente come la stessa società. Un club giovane che si sta facendo largo anno dopo anno rischiando addirittura la serie C due anni fa. Alcuni miei ex compagni me ne hanno parlato molto bene, sono contento di essere arrivato qui per provare ad ottenere qualcosa d’importante. Sono felice di ritrovare Valerio Frasca, portiere fortissimo, come lo stesso Alonzi. Conosco bene anche Michele Pisanu che ho incrociato spesso in Sardegna. Sarà importante – conclude Falasca – fare subito gruppo ed iniziare col passo giusto. In questa categoria la compattezza di squadra a volte è più importante dei valori tecnici”. La società del presidente Luciano Capponi ha chiuso per la conferma di due importanti pedine delle ultime stagioni. Per il quarto campionato consecutivo Gian Matteo Gasperini sarà uno dei punti fermi della difesa del Monterosi. Il "ciclope" biancorosso è pronto alla nuova avventura, probabilmente coi gradi di capitano: “Sono orgoglioso di far parte ancora di questo progetto. Ho parlato col direttore, l’avevo fatto anche col vice presidente Franco, ho avuto un’ottima impressione. C’è voglia di ripartire forte per impostare una grande stagione. Prendere il posto di capitan Costantini che è stata una figura importante mi fa ancora più onore. Veniamo da un campionato particolare, è stato bravo mister Savini a toglierci da quel momento difficile. E se possiamo ripartire alla grande è anche grazie a lui ed alcuni ragazzi dello scorso anno. Ringrazio soprattutto il presidente Capponi e la società che mi hanno dato ancora l’opportunità di giocare per questa maglia. Non vedo l’ora di ricominciare per provare a toglierci delle belle soddisfazioni. Mariotti lo conosco da avversario, è un grande allenatore dal quale potrò sicuramente apprendere nuove cose e migliorare”. Vestirà biancorosso anche Francesco Manoni che si appresta a disputare il terzo campionato con la maglia del Monterosi. Per il centrocampista classe 1997 l’obiettivo è chiaro: “Fin dal primo giorno che sono arrivato qui ho detto che sarei voluto diventare la bandiera di questa squadra, magari in serie C. Sono rimasto proprio per questo. Ci vogliamo riprovare di nuovo e ringrazio il presidente Capponi, il direttore Donninelli ed il nuovo mister per la fiducia accordatami. Con Mariotti c’è grande stima reciproca, ha spesso provato a portarmi nelle squadre che lui ha allenato. Ringrazio gli allenatori precedenti coi quali sono cresciuto molto, ora non vedo l’ora di mettermi a disposizione del nuovo tecnico”.