Il Monterosi ha trovato l'accordo coi calciatori Federico Alonzi e Michele Pisanu. Alonzi, attaccante romano di Montecompatri classe 1996, è reduce dalla buona stagione nelle file dell'Albalonga. Per lui anche un’esperienza in serie C nel 2016-2017 con la maglia del Santarcangelo. Prima foto di rito con la sciarpa biancorossa e prime parole ufficiali per il nuovo attaccante del Monterosi: “Ringrazio la società per questa grande opportunità. La mia è una scelta che arriva già da un mese a questa parte dopo i contatti col direttore Donninelli e quindi indipendente dall'arrivo di Mariotti. Sono ovviamente contento di aver ritrovato il mister sul mio percorso, con lui mi sono trovato molto bene. Siamo qui per vincere”. Contemporaneamente arriva sulla Cassia bis anche Michele Pisanu. Il mediano sardo classe 1993 ha disputato le ultime quattro stagioni tra Nuorese e Lanusei incrociando sulla sua strada nel 2014 a Nuoro proprio mister Mariotti che è un suo grande estimatore. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Pisanu vanta anche due campionati di C con Virtus Entella e Bellaria Igea Marina. Il nuovo regista biancorosso si accinge alla prima esperienza in terra laziale: “Volevo spostarmi dalla Sardegna e mi affascina molto l’idea di approdare in una squadra ambiziosa come il Monterosi. E’ un onore venire qui e mettermi in gioco. Vengo motivatissimo. So che c’è tanta concorrenza ma l’impegno non potrà mai mancare. Ringrazio mister Mariotti e soprattutto la società che mi hanno dato questa opportunità”.