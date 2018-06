Secondo passo ufficiale della Viterbese, che dopo la presentazione del nuovo tecnico Giovanni Lopez e del neo direttore sportivo Antonio Obbedio ha provveduto a depositare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C. Ecco la nota diffusa dal club: "La Viterbese comunica di aver depositato presso la sede della Lega Italiana Calcio Professionistico di Firenze tutta la documentazione e le garanzie economiche necessarie per l’iscrizione al campionato di serie C 2018-2019".