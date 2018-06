Il Monterosi ha scelto Marco Mariotti come nuovo allenatore per la stagione 2018-2019. Da sempre estimatore del tecnico romano, il presidente Luciano Capponi ha puntato sull'esperienza e sulle qualità di Mariotti per disputare una stagione da protagonista: “Ho scelto mister Mariotti perché conosce a menadito questa categoria – afferma Luciano Capponi – Ha raccolto ottimi risultati e fatto giocare bene le sue squadre. E’ un uomo di polso ed è un conoscitore psicologico del calcio, specialmente perché non ha capelli come me. Ovviamente scherzo ma testimonia già il clima che abbiamo instaurato in questi primi incontri. Col mister abbiamo già le idee chiare sulla squadra che verrà, siamo in perfetta sintonia. Tutto il Monterosi gli augura un buon lavoro”. Per il 57enne tecnico romano, dopo le tre stagioni alla Nuorese ed il successo dei play off di serie D lo scorso anno sulla panchina dell'Albalonga, è pronta una nuova sfida: “Il calcio è sempre fatto di nuove sfide – dichiara Marco Mariotti – Va ringraziata la mia squadra che ho allenato ed il presidente Camerini. Monterosi è affascinante per tanti motivi, per i grandi campionati che ha fatto. La sfida è quella di raggiungere qualche traguardo ambizioso. Poche parole però e tanti fatti. Il presidente Capponi è un vulcano di idee e passione. Rappresenta per me una grande spinta e motivazione. Dovrò dare il massimo per regalargli quello che lui vuole da noi. Col direttore stiamo parlando della squadra e porteremo avanti le idee che abbiamo. Idee importanti, tutte le sinergie andranno convogliate nella maniera giusta”. Nato a Treviso il 24 ottobre del 1961, romano d’adozione fin da piccolo, Marco Mariotti svolge da giovane la carriera di calciatore tra Lazio (settore giovanile), Frosinone, Spal, Civitavecchia, Viareggio e Fondi. Inizia il suo percorso di allenatore nel 1995 allenando nel settore giovanile del Frosinone fino al 2001. Poi arriva l’esordio nei Dilettanti con Pisoniano e Ferentino tra Eccellenza e Serie D fino all'approdo tra i Professionisti, stagione 2007-2008, sulla panchina dell’Arezzo in serie C come secondo di De Paola. La formazione e l’esperienza del tecnico romano sale di grado quando diventa collaboratore di Elio Gustinetti e Maurizio Sarri tra Ascoli e Grosseto. La carriera di Mariotti prosegue ancora tra i Pro come secondo nello Spezia ed a Lecce in terza divisione. Under 18 della Ternana (perso lo scudetto ai rigori contro il Torino) prima dell’attualità coi tre anni alla guida della Nuorese in serie D (nel corso della quale consegue anche il patentino Uefa Pro) ed col successo play off della stagione appena terminata sulla panchina dell'Albalonga.