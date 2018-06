Flavio Mattia è il primo acquisto della Flaminia Civita Castellana 2018-2019. Il centrocampista che nella prossima stagione vestirà la casacca rossoblù, classe 91, ha giocato in serie C con il Pergocrema e vanta una lunga esperienza in serie D con le maglie dello Sporting Terni, Bastia, Gavorrano, Poggibonsi, Sambenedettese e nelle ultime due stagioni con il Sansepolcro. “Ho scelto la Flaminia – le prime parole del giocatore umbro – poiché c’è un progetto serio costruito su basi concrete, la società è ben strutturata, il presidente Bravini e il ds Coni sono persone di calcio e pertanto sono una garanzia. Conosco molto bene il tecnico Schenardi, siamo stati insieme per quattro stagioni e c’è stima reciproca. Insomma ci sono tutti i presupposti per disputare una bella stagione”. Il ds Gigi Coni che ha condotto la trattativa è soddisfatto: “E’ il primo nuovo e importante tassello del nostro scacchiere – ha fatto notare - è un giocatore in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo e di grande affidabilità”. Inoltre la Flaminia ha inserito nella rosa della prima squadra, Federico Massaini (1998) attaccante esterno di ritorno dalla Valle del Tevere in Eccellenza, il centrocampista Luca Giuliani (1999) e il centrale Matteo Giovannetti ( 2001) che nella scorsa stagione hanno giocato con la Juniores Nazionale. Per quanto riguarda la preparazione, gli allenamenti che, inizieranno il 24 di luglio al Madami e proseguiranno con il ritiro dal 2 agosto al 10 agosto a Cascia. La prima amichevole della stagione è stata fissata per il 29 luglio al "Madami" alle 17.30 contro la Vis Artena neopromossa in serie D. L'esordio in casa della formazione allenata da Marco Schenardi, rientra nel programma dei festeggiamenti per ricordare la Medaglia d’Oro al Valor civile Ivan Rossi. “Abbiamo scelto questo appuntamento – ha spiegato il presidente Francesco Bravini - poiché la squadra e la società debbono identificarsi sempre di più con la nostra città. Credo che onorare la memoria di un giovane che è diventato punto riferimento per tanti ragazzi con una partita di calcio è il minimo che possiamo fare”. Nello staff medico è stato confermato il fisioterapista Fabio Zara, mente lo sponsor tecnico per la prossima stagione sarà la Macron.