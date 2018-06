La Flaminia si radunerà allo stadio "Madami" il 24 luglio, alle ore 10.30 dove resterà fino al 1 agosto per effettuare la prima parte della preparazione pre- campionato in vista dell’inizio della stagione 2018/19. Dal 2 agosto, la squadra andrà in ritiro in una sede, che sarà definita nei prossimi giorni. E’ stato completato nel frattempo dalla società rossoblù, lo staff tecnico che collaborerà con il tecnico Marco Schenardi. Preparatore dei portieri: Daniele Grillini (ex Ternana e Sampdoria); preparatore atletico: Jacopo Cappelleti, (ex Narnese, Ternana e Spoleto); match analyst: Andrea Brizi (ex Sansepolcro). Mercato: il diesse Gigi Coni, sta portando avanti la formazione di un rosa competitiva in stretta collaborazione con il presidente Francesco Bravini, che per ora riguarda la conferme dei giocatori della scorsa stagione. “Stiamo lavorando nella massima serenità – ha detto il tecnico Marco Schenardi –abbiamo le idee molto chiare su come impostare la rosa, ma senza fretta” .