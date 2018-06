Da una parte l'amarezza, dall'altra la consapevolezza di aver dato tutto. La Viterbese esce a testa altissima dai play off che valgono la serie B. Va avanti il Sudtirol, al termine di una partita che ha riservato mille emozioni. I laziali hanno sfiorato anche il gol ma si sono dovuti inchinare ad un ex come Costantino che ha preso il via e che non finisce di stupire. "Usciamo da questa stagione a testa alta - dice il tecnico della Viterbese, Stefano Sottili - Abbiamo dato tutto, anche oggi (ieri ndc), e non posso rimproverare nulla alla mia squadra. Il mio pensiero va al palo di Jefferson ed alla seconda ammonizione (non comminata ndc) di Gyasi, due episodi che sono risultati decisivi per l’esito del confronto". Poi sulla partita il giudizio del tecnico gialloblù è piuttosto netto: "E' stata come ce l'aspettavamo - spiega - loro si sono confermati una squadra compatta, quadrata, difficile da affrontare. Peccato per il gol preso subito ad inizio secondo tempo. Dopo abbiamo avuto le occasioni per riaprire la gara ma non siamo stati precisi”. Sottili rimarca i giusti e doverosi complimenti per gli avversari. “Ci abbiamo provato anche nella ripresa - riprende – a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri avversari. Ma alla fine hanno vinto loro e perciò è giusto fargli i complimenti ed augurargli tutto il bene possibile visto che sono loro ad andare avanti”. Il campionato del Sudtirol continua, quello della Viterbese finisce al Druso. Forse è presto, forse no, per fare una disamina della stagione gialloblù. Per il mister toscano resta una grande annata. “Abbiamo ottenuto due risultati importanti, il primo è quello di riportare la gente allo stadio, il secondo è quello di riportare entusiasmo in una piazza che merita di riavere quell’entusiasmo che ha avuto in passato. Mi sarebbe piaciuto regalare un’altra partita (in semifinale ndc) con un Rocchi gremito, purtroppo non ci siamo riusciti. Ringrazio tutti i tifosi gialloblù che sono arrivati fin qui a Bolzano e che ci hanno sostenuti. Una trasferta incredibile”. Sottili parla anche del presidente. “Anche il patron Piero Camilli ci ha fatto i complimenti e questo non può che farci piacere. Qualche rammarico particolare? Beh, sicuramente resta il rammarico per questa sconfitta - conclude il tecnico gialloblù – ma quella appena conclusa resta un'annata senz’altro positiva, che a Viterbo verrà ricordata". Laconico mister Zanetti del Sudtirol: “Vittoria sudata, complimenti alla Viterbese, adesso ce la giochiamo. Per la B ci siamo anche noi".