Quando sembrava persa, un pezzo di bravura del “Gigante Jeff” ha rimesso la Viterbese in corsa. La prima tappa gialloblu dei quarti di finale, quindi, ha fatto registrare un pari, guadagnato dal Südtirol, che fa il suo esordio nei playoff di serie C, scendendo in campo allo stadio “Enrico Rocchi”, nella gara d'andata dei quarti di finale contro la Viterbese. Gli Altoatesini hanno goduto di più di tre settimane di sosta dall'ultima partita di campionato, quella vittoriosa contro il Mestre, grazie alla quale i biancorossi si sono classificati al secondo posto nel girone B, stabilendo il miglior risultato di sempre in C1 della storia del club biancorosso. Zanetti ha dovuto rinunciare allo squalificato Gyasi, sostituendolo con Candellone (aveva iniziato la stagione con la Ternana di Pochesci – ndr), che fa coppia d'attacco con il più prolifico biancorosso (15 gol stagionali), Rocco Costantino. Centrocampo e difesa sono quelli “standard”. A differenza della squadra di mister Zanetti, che ha concluso il campionato con quattro vittorie di fila e con la seconda miglior difesa del girone B (28 gol subiti, appena uno in più del Padova promosso in B), l’undici di Sottili ha continuato a giocare dopo la fine della regular season, disputando quattro gare dei playoff, vincendole tutte, nell'ordine contro Pontedera, Carrarese e Pisa, quest'ultimo sconfitto sia nella gara d'andata che in quella di ritorno degli ottavi di finale. Non c’è riuscito stavolta, proprio quando si riempie la Palazzina, anche sulla tribuna ospite, dove ci sono i circa trenta suporters giunti dal profondo nord, ma dove si assiepano pure molti spettatori locali. Una cornice adeguata per una gara che – nella prima parte – appare abbastanza equilibrata, anche se la grande gamba del Sudtirol, da cui doveva cercare di difendersi la Viterbese non si vede molto. E’ la Viterbese, invece, a ripartire spesso in velocità, più di quanto non facciano gli ospiti, i quali rischiano in più di una occasione. Fino a quando non subiscono il gol. Su angolo mancino di Sini, a spiovere nell'area piccola biancorossa, il tocco quasi impercettibile di Celiento fa carambolare il pallone su Tait, per una autorete che vale l'1-0 in favore degli uomini di Sottili. Nella ripresa la gara cambia completamente e una doppietta dello scatenato Costantino riesce quasi a servire il ko contro una Viterbese che “non muore mai” e che trova il pari all’ultimo “respiro”! Ora la parola allo stadio Druso, domenica prossima alle ore 18, dove esiste una unica possibilità per la Viterbese. Vincere!