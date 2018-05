Flaminia, Schenardi deciso"Qui per fare il massimo"

E’ stato presentato a stampa e tifosi il nuovo allenatore del Calcio Flaminia Civita Castellana, Marco Schenardi. Classe 1968, ternano di adozione, ex giocatore di Brescia, Vicenza, Ternana, Reggiana, Ancona, Sassuolo e Bologna, ha iniziato la carriera da tecnico sulla panchina della Narnese nel 2003 e poi ha allenato Sansepolcro, Deruta, Sporting Terni e Voluntas Spoleto e Civitanovese sempre con ottimi risultati. Nel palmares figurano tre promozioni dall’Eccellenza alla serie D con Narnese, Deruta e Civitanovese. Per l’esordio al Madami del nuovo tecnico, a fare gli onori di casa sono stati il presidente del club Francesco Bravini, il patron Augusto Ciarrocchi, il direttore generale Massimo Petroni, quello sportivo Gigi Coni e il segretario Ottavio Macino. L'accordo con il tecnico era stato perfezionato lunedì scorso. "Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Flaminia – ha detto Bravini - eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori e anche a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile. Con il direttore sportivo Coni abbiamo scelto Schenardi e con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che questa sia la decisione giusta per portare avanti il nostro progetto. Vogliamo che i tifosi tornino a gridare con orgoglio Forza Civita”. All'insegna dell'entusiasmo le prime dichiarazioni del tecnico. "Sono molto felice di questa mia nuova avventura e di allenare una squadra che ha sempre rappresentato una città importante nel panorama del calcio nazionale dilettanti. Ringrazio il presidente ed i dirigenti per questa opportunità. Punto ad ottenere i risultati che la società di aspetta: personalmente spero di centrare il miglior piazzamento nella storia del Flaminia".