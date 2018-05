Andata dei quarti di finale play off mercoledì 30 maggio tra Viterbese e Sudtirol. Si gioca alle ore 20.30 allo stadio "Enrico Rocchi", mentre il ritorno è in programma domenica alle ore 18 al "Druso" di Bolzano. "Il Sudtrol la ritengo in assoluto la rivelazione dei tre gironi di serie C - afferma alla vigilia l'allenatore della Viterbese, Stefano Sottili -. Nessuno a inizio stagione l'avrebbe accreditata come squadra che potesse ambire alle prime posizioni, mentre, con merito, è arrivata seconda nel suo girone. Ha un allenatore che ha dato un'impronta ben precisa e una grande organizzazione di gioco: ha perso strada facendo un Ds che ha lasciato il club per andare, non a caso, in B con una squadra blasonata come il Palermo, ma lo ha sostituito con Paolo Bravo che, a mio avviso, è uno dei migliori nel suo campo. Quindi solo complimenti per quello che hanno fatto - prosegue Sottili -, massimo rispetto per un avversario contro il quale giocheremo due partite che rappresentano un tassello importante, un'ulteriore possibilità per raggiungere il nostro sogno: ovviamente, vista la posizione migliore raggiunta in classifica, loro avranno a disposizione due risultati su tre che è un grande vantaggio per una squadra che in questa stagione ha subito pochissimi gol. Noi arriviamo dalla vittoria di Pisa che ci ha certamente dato maggior entusiasmo ed accresciuto l'autostima - conclude l'allenatore della Viterbese -, ma che non deve rappresentare motivo di presunzione: deve essere la spinta per affrontare con rispetto un avversario difficile che trova nell'organizzazione, nella corsa e nella fisicità le armi migliori".