Dopo la conferma di Luigi Coni nel ruolo di direttore sportivo la Flaminia ha annunciato il divorzio consensuale con l'allenatore Pierluigi Vigna: "La Flaminia - si legge in una nota - comunica la consensuale risoluzione del rapporto con il tecnico Pierluigi Vigna. A Vigna va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e in particolare per l’importante risultato raggiunto in questa stagione, con la conquista di una salvezza diretta che al termine del girone di andata sembrava essere completamente compromessa. La società desidera porgere all'allenatore, che si è sempre contraddistinto per preparazione, stile e professionalità, i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".