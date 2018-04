TORTOLI’-MONTEROSI 1-4

RETI 12’ pt Crescenzo (M), 31’ pt Ciccno (M), 40’ pt Lepore (T); 5’ st Palombi (M), 47’ st Quatrana (M)

TORTOLI' (4-3-1-2) Lai 6 - Orrù 7, De Cosmi 6, Vona 5, D’Alterio 5 (15’ st Kone’ 6,5) - Meloni 7, Lepore 5,5, Serra 6 - Luizinho 5 - Palmieri 5 (15’ st Ankudinovas 5,5), Manca 6 (35’ st Manka sv) A disp. Accinelli, Pappallardo, Famara, Cherif, Cocco All. Todde-Murino 6

MONTEROSI (4-4-2) Florio 6, Matrone 6,5 (43’ st Lommi sv), Salvatori 6,5, Gasperini 7, (48’ st Centrella sv), Rasi 6, Palombi 7,5, (36’ st Nannini SV), Costantini 7, Matuzalem 6,5 (30’ st Manoni SV), Morbidelli 5 - Cicino 7 (44’ st Quatrana sv), Crescenzo 7 A disp. Cavalli, Rabho All. Savini 7

ARBITRO Belfiore di Parma 5

NOTE giiornata di sole, spettatori 300. Ammoniti: Kone, De Cosmi, Gasperini, Palmieri. Espulsi al 29’ st Lepore e Morbidelli per reciproche scorrettezze. Angoli 3-4. Recupero: 1' pt; 3' st

E’ un Monterosi insaziabile quello che dopo aver centrato la salvezza con due giornate di anticipo va a vincere anche la sua prima trasferta sarda della stagione condannando il Tortolì alla retrocessione matematica. L’1-4 finale a favore della squadra di mister Savini indica l’ineccepibile superiorità dei biancorossi che ora si piazzano all'ottavo posto in classifica superando anche la Lupa Roma. Il tecnico regala una maglia da titolare al giovane portiere Florio. Difesa a quattro con Matrone, Gasperini, Salvatori e Rasi. Vista l’assenza di Lo Pinto il centrocampo è formato da Costantini, Palombi e Crescenzo con Matuzalem pronto ad innescare le due punte Cicino e Morbidelli. Il Monterosi passa quasi subito in vantaggio. Al 15’ assist di testa di Morbidelli per Crescenzo che in diagonale al volo supera il portiere sardo. Il raddoppio arriva al 28’: lancio dalla difesa di Salvatori, Morbidelli spizza una palla per Matuzalem, apertura laterale per Crescenzo che trova sul primo palo Cicino. Perfetto l’anticipo dell’attaccante che raddoppia. Prima della fine del primo tempo accorcia le distanze Lepore su calcio di punizione dove Florio non può arrivare. Ad inizio ripresa il Monterosi trova subito il tris che chiude la gara. Sponda di Cicino per Matuzalem, lancio in profondità quasi senza guardare per l’inserimento di Cristiano Palombi che trafigge con un mezzo pallonetto il portiere in uscita. I sardi ormai incassano il colpo, Savini dà spazio anche ai vari Nannini, Palombi, Lommi e Quatrana. Proprio quest’ultimo nel finale approfitta di un clamoroso pasticcio della difesa del Tortolì per fissare il punteggio sull’1-4. Da segnalare il doppio rosso nel corso della ripresa nei confronti di Morbidelli ed un giocatore avversario per reciproche scorrettezze. Il Monterosi sale a 44 punti in ottava posizione. Se il campionato fosse durato qualche altra giornata… Si chiuderà invece domenica in casa contro il Latina che nel pomeriggio ha già staccato il pass per i play off.