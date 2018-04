FLAMINIA-LANUSEI 1-0

RETE 21' st su rigore De Costanzo

FLAMINIA Francabandiera, Battaiotto, Calisto, Lazzarini (39’ st Cesarini), Locci, Carta, De Costanzo (34’ st Mastrantonio), Battaglia, Leonardi (23’ st Damiani), Macrì, Vittori (29’ st Fresi) A disp. Reali, Gnignera, Busti, Tiozzo, Fresi, Cesarini, Damiani, Mancini, Mastrantonio All. Vigna

LANUSEI La Gorga, Kovadio, Mithra, Pisanu, Bonu, Fatta, Oggiano, Demontis (18’ st Floris), Camilli, Ladu (37’ st Brack), Masia (27’ Cacciotti) A disp. Aiolfi, Jammeh, Cacciotti, Rorato, Brack, Cavallaro, Floris All. Graziani

ARBITRO Camilli di Foligno

NOTE 300 spettatori circa. Ammonito: Locci (F). Recupero: 0' pt; 6’ st

La Flaminia supera 1-0 il Lanusei grazie al calcio di rigore trasformato da De Costanzo e conquista la matematica salvezza. Primi 600 secondi trascorsi in una sterile fase di studio in cui la Flaminia, con Vittori, ha avuto una ghiotta occasione vanificata da La Gorga. Al 14' buon dribbling Oggiano, chiuso in extremis da Calisto. Al 20’ De Costanzo poco cinico in fase offensiva: entra in area, dribbla un avversario e perde il pallone nel tentativo di dribblarne un altro anziché calciare in porta. Al 25’ Contatto Vittori-La Gorga: per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Al 27’ Calisto percorre 40 metri palla al piede e si porta face to face con La Gorga, ma la sua conclusione termina in fallo di fondo. Al35’ De Costanzo entra in area di rigore, salta Pisanu, si porta il pallone sul sinistro e calcia in porta; La Gorga, dal canto suo, è bravo a respingere, ma la sfera è terminata sui piedi di un calciatore avversario: si tratta di Battaglia, il quale – dagli undici metri – ha fallito un rigore in movimento. Al 40’ Leonardi prova, senza troppa fortuna, a trovare il bandolo della matassa. Al 43’ Ladu non riesce ad impensierire Francabandiera. Nella ripresa, al 12', Leonardi scodella un buon pallone per Vittori, ma il numero 11 è in offside. Al 16’ il Lanusei si gioca la carta dei quattro attaccanti: la trazione offensiva dei sardi, per il momento, non impensierisce i locali. Al 21' il gol partita: Alessandro De Costanzo trasforma in maniera eccellente un calcio di rigore conquistato da Calisto. 1-0. Al 35’ il Lanusei si porta in zona d’attacco: nessuno degli attaccanti, però, reca difficoltà a Francabandiera. Al 38’ Lanusei vicinissimo al pari! Kovadio, a due passi dalla porta avversaria, si divora il potenziale 1-1. Al 42’ tiro velleitario di Battaglia.