OLBIA-VITERBESE 0-1

RETE 14' pt Cenciarelli

OLBIA (4-3-1-2) Aresti 6 - Pisano 5.5 (26’ st Pinna 6), Dametto 5, Iotti 5, Cotali 5.5 - Feola 5 (26’ st Geroni 5), Muroni 5.5, Vallocchia 4.5 (26’ st Murgia 5) - Biancu 5 (15’ st Pennington 6); Silenzi 6, Ragatzu 6.5 A disp. Van der Want, Manca, Oliveira, Vispo, Choe, Delvecchio, Mossa All. Mereu 5

VITERBESE (4-3-3) Iannarilli 6; Celiento 6.5, Atanasov 6.5, Sini 7, De Vito 6; Baldassin 6.5, Cenciarelli 7 (32’ st Benedetti sv), Di Paolantonio 6; Mosti 5 (22’ st Jefferson 5.5), De Sousa 6 (22’ st Zenuni 6), Bizzotto sv (12’ pt Bismark 6.5) A disp. Micheli, Pini, Rinaldi, Mendez, Mbaye, Pandolfi, Calderini All. Sottili 7

ARBITRO De Santis di Lecce 6.5

NOTE spettatori 1000 circa. Ammoniti: Biancu, Celiento, Di Paolantonio, Pinna, Murgia. Angoli 6-7. Recupero: 2' pt; 4' st

La Viterbese passa ad Olbia (0-1) e aggancia al quarto posto la Carrarese, insieme al Monza. All'8’ Ragatzu perde palla a metà campo, Sini vede Aresti fuori dai pali, di prima effettua un pallonetto da distanza siderale, la palla rimbalza sulla parte superiore della traversa ed esce. Al 9’ Bizzotto resta a terra dopo uno scontro fortuito. Non ce la fa. Dentro Bismarck. Al 14’ Muroni spazza ma colpisce De Sousa, palla per Cenciarelli che tira di sinistro, palla leggermente deviata da Pisano che s’infila alle spalle di Aresti: 0-1. Al 15’ Assalto Olbia anche se è la Viterbese a tenere palla. Al 18’ Mosti al tiro, Aresti si tuffa a sinistra e respinge. Al 19’ Ancora Viterbese. Cross di De Vito per De Sousa colpo di testa, Aresti bravo a mettere in angolo. Al 23’ Azione olbiese Feola-Pisano-Ragatzu, Iannarilli manda in angolo. Al 28’ In contropiede la Viterbese fa paura. Cenciarelli da sinistra effettua un tiro-cross, Aresti mette in angolo. Al 38’ Preme l’Olbia con Ragatzu scatenato ma la difesa ospite regge bene. Al 43’ Baldassin si esibisce in due tiri in 2’, la difesa mette in angolo il primo. Sul secondo palla sul fondo. Al 46’ Iannarilli blocca in due tempi un tiro di Muroni. Nella ripresa, al 5’ L’Olbia sposta avanti il baricentro. All'8’ Proteste dei bianchi per un fallo di mano in area su tiro di Ragatzu, l’arbitro nicchia. All'11’ In 1’ l’Olbia si fa pericolosa con Dametto prima e Ragatzu poi. Al 19’ Bismarck viene atterrato in area da Aresti, sarebbe rigore ma l’azione continua perché la palla ce l’ha De Sousa, tiro sul fondo a porta spalancata! Al 25’ Difesa olbiese disattenta, Bismarck e Jefferson vanno vicini al gol. Al 26’ Mereu prova a cambiare l’inerzia con tre sostituzioni. Al 28’ Pinna comincia a mettere cross pericolosi da destra. Al 37’ Bismarck in contropiede sfiora il 2-0. Al 45’ L’Olbia continua ad attaccare fino alla fine ma il risultato non cambia.