"La squadra si gioca parte della riconferma per la prossima stagione. Nessuno scenda in campo con l'idea di una partita tra scapoli ed ammogliati." Non usa giri di parole Luciano Capponi, presidente del Monterosi, che, a poche ore dal fichio d'inizio della trasferta di Tortolì, dichiara l'obiettivo: "Bisogna chiudere alla grande con due successi per dare dimostrazione a noi stessi e agli avversari che il Monterosi meritava ben altra stagione. Negli ultimi due mesi abbiamo trovato la quadra ed il rendimento è cresciuto esponenzialmente, come certifica la classifica".

È stata una questione di modulo o c'è altro?

"C'è che Savini ha disegnato una squadra con ogni giocatore al suo posto. Sembra banale, ma guardate Lo Pinto. Da quando è nel ruolo naturale di esterno è rinato, e così tanti altri. Anche l'aspetto emotivo ha avuto il suo peso, con la partenza di elementi storici e carismatici. Purtroppo anche l'assenza di risultati sul campo ha inficiato nel rendimento. Ora è tutto alle spalle. Vinciamo e poniamo le basi per il futuro".

COSI' IN CAMPO (ore 15)

TORTOLI (4-3-3) Garcia - De Cosmi, Alessandrì, Vona, Meloni - F. Serra, Lepore, L. Manca - D. Manca, Palmieri, D’Agostino A disp. Ankudinovas, Orrù, Kone, Pappalardo, Cocco, Dornelles, D’Alterio, Murino All. Perra

MONTEROSI (3-5-1-1) Cavalli, Tarantino, Salvatori, Gasperini, Quatrana, Manoni, Costantini, Palombi, Rasi, Matuzalem, Morbidelli A disp. Florio, Lommi, Centrella, Raho, Cicino, Crescenzo, Matrone All. Savini

ARBITRO Belfiore di Parma