Torneo "Nelson Mandela"in casa del BarcoMurialdina

Nella giornata di Domenica 29 Aprile si è terrà presso il Campo Sportivo Barco a Viterbo in Via Monti Cimini la 6° edizione del “Torneo di calcio giovanile Nelson Mandela Day” a cui parteciperanno le società sportive del BarcoMurialdina, Celleno, Orvietana, Pro Alba Canino, Civitavecchia, Teverina, Virtus Monte Romano. Il memorial è stato dedicato dalla Ssd BarcoMurialdina per il sesto anno consecutivo a Nelson Mandela per mantenere vivi i suoi insegnamenti civili e umani e il suo sacrificio nella lotta a favore dell’uguaglianza e della libertà di tutti gli uomini. Forse non tutti sanno che Nelson Mandela nei 27 lunghi anni di prigionia sull'Isola di Robben Island ha molto amato il gioco del calcio anche se non gli fu mai concesso di giocarlo. I compagni di prigionieri dopo diversi anni di lotte riuscirono a farsi autorizzare a organizzare un Campionato tra le diverse realtà di prigionieri, fu fondata una Federazione e veri e propri club. All’inizio le partite si disputavano su un improvvisato campo in terra, a piedi nudi e con una palla di stracci sotto il controllo di secondini bianchi e dei loro feroci cani da guardia. Il gioco del calcio rappresentò per quei prigionieri un importante momento di conoscenza reciproca, di organizzazione, di svago e di ribellione, come è ben spiegato nel libro “Molto più di un gioco”, la straordinaria storia, scritta a quattro mani da Chuck Korr e Marvin Close, della Makana Football Association, la Federazione nata nel penitenziario di Robben Island. Il torneo vedrà in campo circa 100 bambini da 5 a 8 anni di età delle categorie Figc Piccoli Amici e Pulcini che daranno vita ad appassionate partite di calcio all'insegna del puro divertimento. Il torneo rappresenta una delle prime occasioni di confronto dei bambini della categoria Piccoli Amici, che vista la tenera età nel primo anno di attività non partecipano a tornei/campionati organizzati dalla Figc per i bambini più grandi. Si tratta dunque di una occasione importante per genitori e istruttori per verificare il lavoro svolto soprattutto a livello coordinativo sui bambini partecipanti ai corsi della scuola calcio. Le gare avranno inizio alle ore 9.20 e proseguiranno per tutta la giornata con premiazione finale alle ore 12,30 per la categoria Piccoli Amici e per le ore 17.30 per la categoria Pulcini. Durante il momento della pausa pranzo grandi e piccini saranno ospiti del BarcoMurialdina presso la Sala Terzoli dove si terrà un pranzo conviviale.