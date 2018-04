Alla Flaminia basta un risultato utile nella gara contro il Lanusei di domenica (inizio ore 15, ingresso gratuito al "Madami") per avere la certezza matematica della permanenza in serie D. Vigna dovrà fare a meno di Ingretolli e Moracci, squalificati. Il reparto difensivo, dunque, sarà composto da Locci, Carta, Calisto ed uno tra Gnignera e Battaiotto. Al centro del campo, saranno presenti gli insostituibili De Costanzo e Lazzarini, coadiuvati, presumibilmente, da Ferrara (in pole anche Mastrantonio). In attacco, quasi certa la presenza di Macrì e Leonardi. Vittori, partito titolare sette giorni fa, è in ballottaggio con Damiani. In terra sarda, una doppietta di Franzese - lo scorso 9 dicembre - decretò il 2-1 in favore dei padroni di casa. La terna arbitrale, completamente umbra, sarà composta dal direttore di gara Stefano Camilli di Foligno e da Antonio D’Angelo (Perugia) e Riccardo Marchionni (Foligno).

COSI' IN CAMPO (ore 15)

FLAMINIA (4-3-1-2) Francabandiera - Battaiotto, Locci, Moracci, Calisto - De Costanzo, Lazzarini, Mastrantonio - Macrì - Vittori, Leonardi A disp. Reali, Busti, Petrini, Tiozzo, Cesarini, Gnignera, Ferrara, Damiani, Battaglia All. Vigna



LANUSEI (4-3-1-2) La Gorga - Kovadio, Bonu, Fatta, Mithra - Oggiano, Pisanu, Demontis - Ladu - Camilli, Papini A disp. Anile, Cavallaro, Masia, Cacciotti, Jammeh, Rorato, Aiolfi, Brack All. Graziani

ARBITRO Camilli di Foligno