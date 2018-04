Clima disteso, volti rilassati alla ripresa in casa Monterosi. La salvezza raggiunta domenica scorsa grazie al 4-1 sul Cassino ha messo la parola fine ad una stagione travagliata, che ad un certo punto sembrava stregata. Invece nelle ultime settimane la squadra di Marco Savini si è rimessa in carreggiata e con una serie di vittorie importanti, su tutte il blitz di Rieti, è arrivata a salvarsi con due giornate di anticipo sulla fine del campionato. E domenica ci sarà l'ultima trasferta in Sardegna, in casa di un Tortolì che, al contrario dei biancorossi, difficilmente riuscirà ad evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Costantini e compagni però hanno intenzione di chiudere alla grande, con due successi negli ultimi 180', prima di pensare alla prossima stagione.