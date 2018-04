Sfida da non fallire, domenica al "Madami" per la Flaminia, che riceve il San Teodoro con l'obiettivo di vincere per chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza. Il passo falso a testa alta in casa dello SFF Atletico non ha lasciato scorie tra i rossoblù, convinti di superare l'ostacolo sardo per avvicinarsi a grandi passi all'obiettivo stagionale. Appuntamento alle ore 15 a Civita, con ingresso a 5 euro mentre gli under 18 entrano gratis.