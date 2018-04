"Rispettiamo il Rieti ma non faremo sconti.” Marco Savini, tecnico del Monterosi, ha le idee chiare in vista del delicatissimo scontro con la capolista. Un match che vale doppio, per stessa ammissione dell’allenatore biancorosso: “Abbiamo un obiettivo da raggiungere ed una stagione da nobilitare. Rieti, per il prestigio e la storia calcistica che ha, può rappresentare una svolta. Scenderemo in campo con i nostri valori umani e sportivi".

Un successo a Rieti potrebbe valere la riconferma in panchina?

“Non è il momento di pensare singolarmente. Ottenere un risultato positivo avvicinerebbe la salvezza diretta ed è questo che conta. Stiamo attraversando un periodo positivo, non possiamo rallentare".

Matuzalem potrebbe essere l’arma vincente?

"Calcisticamente non lo scopro io. Ha qualità tecniche ed umane uniche. Durante la mia gestione si è sempre allenato con professionalità, mostrandosi attaccato ai valori della squadra. L’ho convocato non per fare numero ma perché può darci una mano importante in questo rush finale".

Vederlo titolare è un’ipotesi concreta?

"Non lo escludo. Valuterò in fase di rifinitura se inserirlo dal 1’ o a partita in corso. Posso dire che ha fatto di tutto per mettermi in difficoltà, allenandosi con intensità ed umiltà. Vedere un giocatore di questo spessore così determinato è un traino per tutto il gruppo".

Tatticamente vedremo un Monterosi privo di riferimenti offensivi?

"Con l’Ostia Mare abbiamo adottato questa variante. Per la partita odierna non escludo una conferma di tale soluzione. Ritengo tuttavia che non sia questione di moduli ma di volontà ed abnegazione in campo".