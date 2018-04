Trasferta da vincere a tutti i costi per la Viterbese, domenica alle ore 14.30 a Cuneo, visto che sabato la Carrarese, pareggiando fuori casa, ha staccato i gialloblù, ora scivolati al quinto posto. Viterbese che peraltro domenica 22 aprile osserverà il riposo: "Si affronteranno due compagini - spiega alla vigilia Sottili, allenatore dei gialloblù - che, seppur per obiettivi diversi, hanno bisogno di punti: per questo motivo mi aspetto una gara scorbutica e piena di insidie. Avremo di fronte una squadra fisica che lotta e corre per tutta la gara, ma anche se avremo alcune assenze, sono sicuro che chi scenderà in campo metterà tutte le proprie qualità e la propria voglia a disposizione della squadra alla ricerca va dei tre punti".