VITERBESE-ALESSANDRIA 0-1

RETE 40' pt Marconi

VITERBESE (4-3-3) Iannarilli - Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito (10' st Sanè) - Peverelli (19' st Mosti), Di Paolantonio, Benedetti - Vandeputte (10' st De Souza), Bismark, Calderini A disp. Micheli, Cenciarelli, Mendez, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Pandolfi, Atanasov All. Sottili

ALESSANDRIA (4-3-3) Vannucchi - Celjak, Piccolo, Giosa (39' st Sciacca), Barlocco; Nicco, Gazzi, Gatto; Gonzalez (27' st Fischnaller), Marconi, Sestu (32' st Bellazzini) A disp. Pop, Lovric, Ranieri, Gjura, Usel, Ragni, Chinellato, Kadi, Giubilato All. Marcolini

ARBITRO Amabile di Vicenza

NOTE serata ventilata e piovosa, spettatori 1500 circa. Ammoniti: Celiento, Bismark, Sanè (V); Nicco (A). Angoli: 5-4. Recupero: 0' pt; 4' st

La Viterbese perde in casa l'andata della finale di Coppa Italia e complica maledettamente l'obiettivo di vincere il primo trofeo professionistico. Al 6’ azione di Calderini che tira in porta ma trova la deviazione di un difensore in calcio d’angolo. Al 22’ azione di rimessa degli ospiti con Gonzalez che arriva alla conclusione dal limite, Celiento respinge. Al 27’ calcio di punizione di Sini che, deviato, colpisce la traversa e poi va in angolo. Al 28’ mischia davanti a Vannucchi con i gialloblù cge cercano il rigore, Amabile fa proseguire. Al 31’ punizione precisa e forte di Gonzalez che esce di un soffio alla destra di Iannarilli. Al 36’ci prova ancora Calderini dal limite, a lato. Al 40' il gol partita: dalla bandierina torre di nicco, tutto solo, per Marconi che da due passi mette alle spalle di Iannarilli. Al 44’ azione di Benedetti sulla sinistra che mette un pallone d’oro in area ma Calderini nella morsa dei difensori non riesce a tirare in porta. Nella ripresa, al 3', angolo di Vandeputte colpo di testa debole di Bismark, facile per Vannucchi. Al 6’ Bismark a terra in area, lascia ancora giocare l’insufficiente Amabile. Al 18’ ci prova Sestu dal limite, a lato. Al 24’ lancio di Mosti che colpisce un avversario, i gialloblù lamentano un tocco di mano. Al 28’ angolo di Sestu testa di Piccolo blocca Iannarilli. Al 31’ azione di calderini che tira forte e centrale, respinge Vannucchi. Al 35’ azione di rimessa di Bellazzini che dal limite calcia a lato. Poi non succede più nulla, finisce 0-1 e nel match di ritorno del 25 aprile al "Moccagatta" la Viterbese dovrà vincere con due gol di scarto per ribaltare la situazione.