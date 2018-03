NUORESE - MONTEROSI 0-0



NUORESE (4-3-1-2) Ferrara sv - Tupponi 5 (17’ st Sana 6,5), Lazazzera sv (16’ pt Gallo 6), Rosano 6,5 (46’ st Bilea sv), Goh 7 - Strumbo 6,5, Cadau 6,5, Mira 6 - Verachi 6 - Cissè 6,5 (39’ st Tobaldo sv), Palma 6,5 (17’ st Compagno 6) A disp. Carboni, De Martino, El Otmani, Bengala All. Fraschetti 6

MONTEROSI (4-3-1-2) Cavalli 7 - Matrone 6,5, Gasperini 6,5, Tarantino 6,5, Rasi 6,5 - Palombi 6 (22’ st De Cerchio 6), Costantini 6 (42’ st Raho sv) - Crescenzo 6 - Manoni 6 - Morbidelli 6,5, Minella 6,5 (26’ st Quatrana 6) A disp. Florio, Lommi, Tassone, Pisani All. Savini 6



ARBITRO Fabiano di Bologna 6

NOTE spettatori 800 circa. Ammoniti: Cadau (N); Manoni, Minella (M). Angoli: 5-7. Recupero: 3’ pt; 4’ st



Buon pareggio del Monterosi, che fa 0-0 nello scontro salvezza in casa della Nuorese. Biancorossi poco incisivi in attacco ma ermetici in difesa tant'è che i sardi - tranne qualche occasione in cui Cavalli si fa trovare pronto - non è che creino più di tanto per vincere la partita.