BioUpper 2018, anche Ibm nell'acceleratore startup del Med-Tech

Milano (askanews) - In Italia nascono molte imprese tecnologiche e i giovani talenti sfornano in continuazione idee innovative. Ma le startup rimangono troppo spesso in una fase di incubazione e faticano ad entrare nel mercato. È per superare questo collo di bottiglia che tre anni fa Novartis e Cariplo Factory hanno lanciato BioUpper, un articolato strumento di sostegno ai giovani che vogliono ...